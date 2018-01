F-1 reforça segurança em Silverstone Os organizadores do GP da Inglaterra de Fórmula 1, que será disputado neste final de semana, reforçaram as medidas de segurança no circuito de Silverstone após os atentados terroristas desta quinta-feira ao centro de Londres. Os serviços de segurança vão adotar um sistema especial para registro de todas as pessoas que tiverem acesso ao circuito, inclusive os pilotos. Londres fica a aproximadamente 140 quilômetros de distância de Silverstone. Os organizadores divulgaram um comunicado no qual garantem que estão em condições de oferecer segurança às aproximadamente 100 mil pessoas que deverão se deslocar até o circuito no domingo para acompanhar a prova. ?O sistema de segurança é confiável e todas as medidas foram adotadas para garantir a seguranças de pilotos, equipes e torcedores?, garantiram. ?Silverstone tem excelentes medidas de segurança, definidas detalhadamente com a ajuda da polícia e de outras agências?, acrescentam. Há dois anos, no entanto, a pista de Silverstone foi invadida por um manifestante, que por muito pouco não provocou uma tragédia. O GP da Grã-Bretanha começa oficialmente nesta quinta-feira, com a inspeção técnica dos carros. Na sexta-feira haverá treinos livres e o grid de largada será definido no sábado. A corrida está prevista para o domingo às 10 horas (de Brasília).