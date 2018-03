F-1 relembra 1º teste de Senna A efeméride foi lembrada pela imprensa brasileira nesta sexta-feira em Silverstone: neste sábado faz 20 anos do primeiro teste de Ayrton Senna com um carro de Fórmula 1. "Amanhã é?", questionou Frank Williams. "Eu fiquei preso no trânsito da M1 (autoestrada) e cheguei atrasado", lembrou o dirigente. Senna, com 23 anos, disputava ainda o título da Fórmula 3 britânica e o teste ocorreu no circuito de Donington. "Ayrton completou 25 ou 26 voltas e na mais rápida registrou um tempo meio segundo melhor que nosso melhor tempo naquela pista." Williams contou mais: "Fiquei impressionado porque depois de três voltas já estava à vontade com o carro. Quando acabou o treino, Ayrton parecia uma criança, compreendi logo que ele seria um grande piloto de Fórmula 1." A sua dupla de pilotos para 1984 já estava definida. "Tinha sob contrato Keke Rosberg e Jacques Laffite e não tive como segurá-lo comigo."