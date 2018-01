F-1 se junta à ONU no combate à Aids Felipe Massa, piloto brasileiro da equipe Sauber, irá emprestar seu carro para que a ONU (Organização das Nações Unidas) promova uma campanha mundial de combate à Aids no mundo, uma doença que afeta 40 milhões de pessoas. Nas três próximas corridas da temporada - Monza, no dia 15 de setembro, Indianápolis, em 29 deste mês, e no dia 13 de outubro no Japão-, os carros de Massa e de seu companheiro de equipe, Nick Heidfeld, levarão o slogan STOP AIDS, além da fita vermelha, símbolo da campanha internacional de prevenção à doença. ?Todos os setores da sociedade, inclusive o automobilismo, podem contribuir para combater a Aids?, afirma Peter Sauber, chefe da equipe Sauber. Trata-se do primeiro acordo entre a F-1 e a ONU, que quer aproveitar a audiência dos grandes prêmios para passar sua mensagem. "A Fórmula 1 é exatamente a plataforma que a luta mundial de combate à doença necessita", afirma Adolf Oggi, representante da ONU para os Esportes. Em média, as transmissões da F-1 chegam a 350 milhões de pessoas por corrida. Em 2001, um total de 54 bilhões de telespectadores assistiram corridas e notícias relacionadas ao esporte.