F-1 se livra da acusação de monopólio A Comissão Européia (CE) deu, nesta terça-feira, sinal verde para que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Formula One Administration (FOA) e Slec, holding que gerencia os interesses da Formula 1, prossigam com seus negócios. A CE aceitou as concessões que as empresas realizaram para descaracterizar o "monopólio comercial" que se estabelecera entre elas.