F-1: Silverstone pode ficar de fora O GP da Inglaterra, disputado no circuito de Silverstone, está ameaçada de ficar de fora do calendário da Fórmula 1 em 2002, segundo informa a agência de notícias EFE. De acordo com a agência, a organização do GP não cumpriu as determinações da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que exigia uma série de obras para melhorar o acesso do público ao autódromo. No Grande Prêmio do ano passado, os torcedores tiveram inúmeros problemas para chegar ao autódromo e grandes engarrafamento se formaram nas imediações. A proposta de suprimir o GP de Silverstone do calendário será discutida na reunião do Conselho Mundial da FIA, marcada para o próximo dia 14, em Mônaco e, segundo a avaliação de especialistas são grandes as chances de a Inglaterra perder seu GP. A suspensão, no entanto, não é definitiva. Se as obras forem feitas, Silverstone voltaria normalmente ao calendário em 2003.