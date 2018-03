F-1: Stoddart prevê problemas no regulamento O autraliano Paul Stoddart, dono da Minardi, distribuiu uma carta para os demais dirigentes de equipes, questionando o esclarecimento do regulamento técnico a partir do GP da Grã-Bretanha, dia 20. "Não recebi nenhuma comunicação de que o controle de tração será permitido a partir da prova de Silverstone. Tudo o que sei é o que foi acertado no começo do ano, proibindo esse recurso a partir do GP da Grã-Bretanha." O dirigente disse que não pretende protestar. "Mas se algum time o fizer ganhará a causa." Ele acha que se não houver um esclarecimento já haverá uma porta aberta para vários protestos.