F-1: surpresa à vista no GP do Canadá Jenson Button, da BAR, Juan Pablo Montoya, Williams, e Jarno Trulli, da Renault, são pilotos que aguardam com ansiedade a próxima etapa da temporada, oitava do campeonato, o GP do Canadá, domingo. A razão é simples: como o circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, não é uma pista permanente, pode ser que eles tenham uma chance de surpreender os sempre favoritos Michael Schumacher e a Ferrari, como ocorreu em Mônaco, quando venceu Trulli. O traçado de 4.361 metros do traçado da ilha de Notre Dame representa um desafio maior para motores e freios. As curvas são curtas e de baixa velocidade, tipo chicanes. A maior eficiência aerodinâmica do modelo F2004 da Ferrari tende a contar menos que em outros circuitos. É por isso que Montoya disse ainda em Nurburgring, última corrida, que se "existe uma prova onde a Williams pode sonhar com alguma coisa ela é a do Canadá." O time inglês dispõe daquele que é considerado o melhor motor da Fórmula 1, BMW, ao lado do da Ferrari. A Honda estréia no fim de semana uma nova versão de seu V-10, este ano muito melhor em todos os parâmetros com relação ao usado em 2003. "Acho que nossa primeira vitória está próxima. É possível pensar nela em Montreal", diz Button. A velocidade final dos carros da BAR está sempre entre as melhores, o que atesta a elevada potência do motor Honda e o pequeno arrasto aerodinâmico do modelo 006. A Renault, segunda colocada no Mundial de Construtores, também terá uma nova versão de seu V-10. Pela diferença que a separou de seus adversários até agora, especialmente na potência do motor, é possível que Trulli e Fernando Alonso enfrentem dificuldades bem maiores para tentar desbancar Schumacher e a Ferrari como fizeram em Mônaco. Williams e BAR terão maiores possibilidades. Mas o alemão e a Ferrarï não estão dormindo. Schumacher já ganhou seis vezes o GP do Canadá, cinco delas com a Ferrari. E é bom não excluir Rubens Barrichello dessa lista. Compete pela Ferrari e costuma se superar em Montreal.