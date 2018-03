F-1 tem maiores desafios em Mônaco Os 20 pilotos que irão disputar o GP de Mônaco, a partir de quinta-feira, já que lá os treinos começam um dia antes, devem estar mais ansiosos que a maioria dos amantes da Fórmula 1. Há muitos anos o Automóvel Clube de Mônaco não mexia tão radicalmente no circuito como para a edição deste ano. Toda a parte baixa da pista, envolvendo as curvas da Tabacaria, Piscina, Rascasse e Anthony Noghes foi redesenhada. Como não é possível testar nos traçados de rua, como o do Principado, os pilotos irão conhecer de verdade as mudanças apenas quando estiverem no cockpit de seus carros e acelerando forte. A veloz entrada da curva da Tabacaria, contornada em quarta marcha a cerca de 230 km/h, está mais lenta e a seção seguinte do circuito, a curva da Piscina, foi deslocada mais para a área do porto, oferecendo uma pequena área de escape. O ponto de maior incidência de acidentes em Mônaco, a freada da Rascasse, acabou integrado à curva seguinte, Anthony Noghes, e a pista ficou mais larga também. Tudo o que os engenheiros das equipes dispõem até agora é o novo raio dessas curvas, as distâncias dos trechos em reta e as variações da largura da pista. Receberam igualmente informações a respeito das características do asfalto utilizado para recapear o novo traçado. Todos esses dados foram inseridos nos programas de simulação a fim de antecipar, por exemplo, qual a melhor relação de marchas para iniciar o primeiro treino livre, quinta-feira às 08h30, no caso dos time que optaram pelas duas horas de treinamento extra. O novo traçado do GP de Mônaco é mais uma das atrações da sétima etapa do Mundial. Mas é a luta pela liderança do campeonato que certamente mais irá atrair as atenções da torcida. Kimi Raikonen, com a McLaren MP4/17D, base do modelo do ano passado, ainda está em primeiro, com 40 pontos, diante de 38 de Michael Schumacher, com a nova Ferrari F2003-GA. A disputa entre os fornecedores de pneus das duas escuderias, Michelin para a McLaren e Bridgestone, Ferrari, terão mais do que na maioria das demais provas participação decisiva no resultado final. Ao contrário das demais seis etapas já realizadas, a sessão classificatória de sábado terá importância decisiva na definição do vencedor. Como cada piloto e equipe irão administrar a estratégia, tendo necessariamente de largar na frente para vencer, é mais um dos desafios do GP de Mônaco. Bahrein - O país árabe fará parte do calendário do Mundial a partir da próxima temporada. A corrida é a terceira etapa do ano, dia 4 de abril, depois dos GPs da Austrália e Malásia.