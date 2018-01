F-1: título de construtores vale muito Fernando Alonso ou Kimi Raikkonen? Quem será o campeão do mundo? Milhões de fãs da Fórmula 1 estarão atentos já a partir desta sexta-feira, quando começam os treinos livres do GP da Bélgica, para saber se Alonso vai definir, matematicamente, domingo, a conquista do campeonato, como é possível. Mas para as suas equipes, Renault e McLaren-Mercedes, a disputa entre si tem a mesma importância que a competição dos pilotos. As montadoras campeãs na Fórmula 1 com investimentos no Brasil não exploram tanto o sucesso nas pistas em campanhas publicitárias por aqui como fazem na Europa, onde a cada ano produzem cerca de 14 milhões de veículos novos. É nesse mercado ultracompetivivo que concorrem. E vencer o Mundial de Construtores permite a essas empresas capitalizar significativamente em termos de imagem, com desdobramentos na participação de vendas, o que permite, assim, parte do retorno do destinado ao programa de Fórmula 1. Por esse motivo, Renault e Mercedes, proprietária de 40% da McLaren, não vão economizar recursos, agora na reta final, para ganhar a disputa. O orçamento da Renault, que produz tudo no carro, chassi, motor e transmissão, não é inferior a US$ 250 milhões, estima-se. A McLaren gasta mais, pelo menos US$ 300 milhões e a participação da Mercedes está mais ligada ao fornecimento do motor, construído na Inglaterra, por uma empresa da qual é sócia, a Ilmor. Não são valores desmentidos por seus diretores, Flavio Briatore, da Renault, e Ron Dennis, McLaren. O "no comment" na Fórmula 1 em geral corresponde ao "sim." A cada etapa estão em jogo 18 pontos, 10 da primeira colocação e 8 da segunda. Depois de 15 provas realizadas, a Renault segue na ponta desde a abertura da temporada, na Austrália, com 144 pontos, enquanto a McLaren vem recuperando terreno, com 136. Apenas 8 pontos separam as duas. Em terceiro, distante, está a Ferrari, campeã desde 1999, com 86. Se Alonso abrir 4 pontos a mais de Raikkonen domingo, hoje estão com 103 e 76 pontos, o espanhol se torna o mais jovem campeão do mundo da história, com 24 anos. Mas o título de construtores deverá ser decidido apenas na Ásia, nas duas corridas finais, o GP do Japão, dia 9 de outubro, e da China, 16. A Renault pode até fazer a festa, com Alonso, no circuito de Spa-Francorchamps, mas realizará outra, da mesma intensidade, ou a McLaren, se conquistar o título de construtores. Esse campeonato é disputado desde 1958. A Ferrari lidera com folga o ranking dos campeões com a arrancada de 1999 para cá. Venceu 14 vezes. A McLaren vem a seguir, 11, seguida da Williams, 7. A Renault só foi campeã, até agora, como fornecedora de motores, em 5 oportunidades. Frank Williams costuma dizer: "Dou mais importância à conquista entre os times. Os pilotos passam, os times, em geral, permanecem."