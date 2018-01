F-1: Toyota apresenta carro para 2005 A equipe japonesa Toyota apresentou neste sábado, em Barcelona, na Espanha, o novo modelo do carro com o qual disputará a temporada 2005 da Fórmula 1, o TF105. Os pilotos serão o italiano Jarno Trulli e o alemão Ralf Schumacher. As principais mudanças são a elevação das asas dianteiras e diminuição das asas traseiras, que também estão mais baixas. A intenção é aumentar em 25% a eficácia do carro nas pistas. O novo carro começará a ser testado nas pistas na próxima segunda-feira, no circuito de Jerez de La Frontera, na Espanha. Os pilotos nestes testes serão o francês Olivier Panis e o brasileiro Ricardo Zonta. A primeira prova da temporada 2005 da F-1 será em Melbourne, na Austrália, no dia 6 de março.