F-1: Toyota apresenta nesta sexta-feira o seu novo carro A Toyota será a primeira equipe a apresentar o seu novo carro (modelo TF107) para a Fórmula 1, em evento nesta sexta-feira, na Alemanha, quando a escuderia também celebrará o seu 50.º aniversário. Este será o quarto ano seguido em que o time japonês "abrirá as cortinas" de uma temporada da categoria. A segunda escuderia a mostrar o carro será a Ferrari, do brasileiro Felipe Massa. A apresentação acontecerá neste domingo, na sede da equipe, em Maranello, na Itália. Na segunda, será a vez da McLaren, do bicampeão Fernando Alonso. O time inglês promete um carro com novas cores, diferente do prateado com detalhes em vermelho e preto, utilizado em 2006. De todas as escuderias, apenas três não confirmaram a apresentação: Toro Rosso, Spyker e Super Aguri. Com relação aos treinos, estes começam na próxima semana, no Circuito Jerez de la Frontera, na Espanha. Já a abertura da temporada só acontecerá no dia 18 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne. Calendário de apresentações: Janeiro 12 - Toyota (Colonia/ALE) 14 - Ferrari (Maranello/ITA) 15 - McLaren (Valência/ESP) 16 - BMW (Valência/ESP) 24 - Renault (Amsterdã/HOL) 25 - Honda (Barcelona/ESP) 26 - Red Bull (Barcelona/ESP) Fevereiro 2 - Williams (Grove/ING) Sem data Toro Rosso Spyker Super Aguri Calendário de treinos: Janeiro 16 a 19 - Jerez de la Frontera 17 a 19 - Valência 24 a 26 - Barcelona 30 - Valência Fevereiro 1 - Valência 6 a 8 - Jerez de la Frontera 12 a 14 - Barcelona 22 a 24 - Bahrein 27 e 28 - Bahrein Março 1 - Bahrein