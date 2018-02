F-1: Toyota apresenta o seu novo carro para a temporada Com o sonho de conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1, a Toyota apresentou nesta sexta-feira o seu novo carro, modelo TF107, que será utilizado ao longo desta temporada, que começa no dia 18 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne. O TF107, desenhado pelo engenheiro francês Pascal Vasselon, conta com uma nova suspensão dianteira e um tanque de combustível maior. Além disso, o carro possui adaptações no cockpit, feitas especialmente para cada um dos pilotos: o italiano Jarno Trulli e o alemão Ralf Schumacher. A festa de apresentação, que aconteceu em Colonia, na Alemanha, também marcou o aniversário de 50 anos da equipe em competições de motor. "Resolvemos todos os problemas da temporada passada. Vamos nos empenhar, pois temos potencial para conquistar o lugar mais alto do pódio", explicou o presidente da equipe, John Howett. O otimismo do presidente é o mesmo de Trulli. "Estou há três anos na equipe", contou. "Sei que não podemos brigar pelo título. No entanto, quero ficar marcado como o homem que conquistou a lugar mais alto para a Toyota, assim como fiquei por ter feito a primeira pole e o primeiro pódio".