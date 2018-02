F-1: Toyota e BAR decepcionaram Duas das melhores equipes na sexta-feira e no sábado, Toyota e BAR, não corresponderam ao que se esperava delas, neste domingo, no GP de Melbourne. Olivier Panis, da Toyota, abandonou com problemas de injeção de combustível e Cristiano da Matta errou. A escolha dos pneus equivocada, como Panis, atrapalhou muito os planos de Jacques Villeneuve e Jenson Button, da BAR. Eles largaram com pneus para chuva e para complicar o rádio de Villeneuve não funcionou. O canadense e Button entraram no box na mesma hora. Foi o caos. Toyota e BAR não marcaram pontos.