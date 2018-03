F-1: treino de domingo será extinto As equipes de F-1 decidiram nesta sexta-feira alterar mais uma vez o sistema de classificação que define o grid de largada. A partir do GP da Europa, em Nuerburgring, na Alemanha, dia 29 de maio, os treinos deixarão de ser realizados no domingo - quatro horas antes da prova - e voltarão a ser disputados no sábado, como ocorria até a temporada passada. O atual sistema vinha sendo muito criticado e não resistiu mais que seis etapas. O novo formato prevê uma volta rápida. Apenas uma hora no sábado à tarde, com a ordem dos pilotos obedecendo à da corrida anterior, mas invertida. Cada piloto terá direito apenas a uma volta lançada.