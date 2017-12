F-1: três equipes treinam em Barcelona O piloto alemão da Williams, Ralf Schumacher, foi o mais rápido nos treinos que três equipes realizaram nesta terça-feira no circuito de Montmeló, na Catalunha. Ralf deu 71 voltas e na melhor delas, marcou o tempo de 1.20:113. O inglês Jenson Button (Benetton) foi o segundo, com o tempo de 1.21:729 (38 voltas) e o australiano Mark Webber (Benetton) marcou 1.23:399 na melhor das 47 voltas que deu no circuito.