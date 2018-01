F-1: Turquia inicia construção de autódromo O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, e o dono da F-1, Bernie Ecclestone, deram nesta quarta-feira o primeiro passo para a construção de um circuito nas imediações de Istambul para abrigar uma das etapas do campeonato mundial de Fórmula 1 a partir de 2005. A obra vai custar cerca de US$ 60 milhões e terá capacidade para 60 mil torcedores. O projeto ficou por conta do arquiteto alemão Hermann Tilke, o mesmo que idealizou o circuito de Sepang, na Malásia, considerado um dos mais modernos e eficientes do mundo.