F-1: vagas fechadas para temporada Os 20 pilotos que irão alinhar seus carros para a etapa de abertura do Mundial, dia 9 de março no circuito Albert Park, em Melbourne, Austrália, já são conhecidos. Ontem a equipe Jordan oficializou o inglês Ralph Firman, de 27 anos, como o companheiro de Giancarlo Fisichella, a última vaga que ainda estava em aberto. Leia mais no Jornal da Tarde