F-1 vê "renascimento" de Schumacher Imprensa e torcedores da Itália e Alemanha já se esqueceram completamente da onda de pessimismo das últimas semanas e comemoraram neste segunda-feira o que chamaram de ?renascimento? de Michael Schumacher para a F-1. O entusiasmo é conseqüência da corrida espetacular que o alemão conseguiu fazer neste domingo em San Marino, quando largou em 13º e terminou em segundo, colado ao espanhol Fernando Alonso, que venceu a prova. "Michael Schumacher está de volta", escreveu o diário "Sueddeutsche Zeitung", resumindo a sensação de alívio dos torcedores alemães, acostumados já há anos, com as vitórias de "Schumi" aos domingos. "Schumacher impresiona com uma reação espetacular", afirma o "Hamburger Morgenpost". "Schumacher: de dar medo", diz o "Stuttgarter Nachrichten". Na Itália, as reações também foram entusiasmadas. "É a volta da Ferrari", comemorou o "La Repubblica". "El F2005 (carro da Ferrari) é competitivo!", conclui "La Stampa". "La Gazzetta dello Sport", aposta que a corrida de domingo, terá reflexos para os restante da temporada."A incrível recuperação da Ferrari asustou a Renault".