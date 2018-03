F-1: Weber é o mais rápido em treino Numa sessão de muitas surpresas, o piloto australiano Mark Webber, da Jaguar, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP da França de F-1, realizado nesta sexta-feira no circuito de Magny-Cours, Com a pista molhada, o australiano marcou o tempo de 1min.26s915, ficando à frente do alemão Ralf Schumacher (Williams), que marcou 1:28.082 e conseguiu a segunda posição. O espanhol Fernando Alonso foi o terceiro, com a marca de 1:28.260. O companheiro de Webber, o brasileiro Antonio Pizzonia marcou o quinto tempo (1:28.442); Michael Schumacher o sexto, Rubens Barrichello apenas o 15º e Cristiano da Matta o 16º. Os carros da BAR não participaram do treino por problemas com a justiça francesa, mas receberam a autorização para disputar a corrida. O treino que vai decidir o grid de largada está marcado para este sábado de manhã, a partir das 9 horas. O GP da França é a 10ª etapa do Mundial de Pilotos.