F-1: Williams supera Spyker no último treino em Barcelona No último dia de treinos no Circuito da Catalunha, em Barcelona, a Williams voltou a superar a holandesa Spyker. Nesta quinta-feira, o melhor tempo da sessão acabou com o austríaco Alex Wurz, que marcou a mais veloz de suas 59 voltas em 1min21s748. Nas outras duas sessões, os dois pilotos da Williams também haviam terminado na frente dos rivais da Spyker. O mais rápido da holandesa nesta quinta foi o alemão Adrian Sutil, que ficou cerca de 200 milésimos atrás do reserva Kazuki Nakajima. As duas equipes realizam testes em Barcelona para terem "mais privacidade" no acerto dos carros. Por esse motivo, ambas não quiseram acompanhar as demais nove equipes, que treinaram juntas no Bahrein. Acostumada às vitórias, a Williams tentará neste ano apagar a má impressão deixada no ano passado, quando não subiu ao pódio em nenhuma das 18 provas - a equipe acabou na oitava posição no Mundial de Construtores. Os tempos desta quinta em Barcelona: 1.º Alex Wurz (AUT/Williams) - 1min21s748 (59 voltas) 2.º Kazuki Nakajima (JAP/Williams) - 1min22s509 (79) 3.º Adrian Sutil (ALE/Spyker) - 1min22s760 (88) 4.º Christijan Albers (HOL/Spyker) - 1min23s180 (82)