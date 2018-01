F-1: Wurz é o melhor nos treinos livres O austríaco Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, foi o melhor nos treinos livres desta sexta-feira para o GP da Alemanha de Fórmula 1. Na melhor de suas 37 voltas pelo circuito de Hockenheim, Wurz cravou o tempo 1min13s973. Em segundo lugar ficou o finlandês Kimi Raikkonen, também da McLaren, com 1min14s576. O líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso, da Renault, não teve tempo na primeira sessão do dia, mas fez a terceira melhor marca na segunda sessão com 1min15s560. O quarto colocado foi o colombiano Juan Pablo Montoya, da McLaren, com 1min15s772. O melhor brasileiro foi Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, que ficou na quinta posição com o tempo de 1min16s091. Felipe Massa, da Sauber, ficou em sétimo com 1min16s161 e Rubens Barrichello, da Ferrari, foi o 16º com 1min 16s913. O atual campeão, o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, decepcionou seus compatriotas ao ficar na 10ª posição com o tempo de 1min16s474. Confira como ficou a classificação dos treinos livres para o GP da Alemanha: 1º - Alexander Wurz (AUT) - McLaren - 1min13s973 2º - Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 1min14s576 3º - Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1min15s560 4º - Juan Pablo Montoya (COL) - McLaren - 1min15s772 5º - Ricardo Zonta (BRA) - Toyota - 1min16s091 6º - Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min16s146 7º - Felipe Massa (BRA) - Sauber - 1min16s161 8º - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Red Bull - 1min16s297 9º - Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min16s411 10º - Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1min16s474 11º - Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min16s575 12º - Christian Klien (AUT) - Red Bull - 1min16s658 13º - Jenson Button (GRB) - BAR - 1min16s752 14º - Mark Webber (AUS) - Williams - 1min16s879 15º - Nick Heidfeld (ALE) - Williams - 1min16s893 16º - Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1min16s913 17º - Jacques Villeneuve (CAN) - Sauber - 1min16s938 18º - Takuma Sato (JAP) - BAR - 1min16s992 19º - Narain Karthikeyan (IND) - Jordan - 1min17s506 20º - Christijan Albers (HOL) - Minardi - 1min17s830 21º - Robert Doornbos (HOL) - Minardi - 1min17s978 22º - Tiago Monteiro (POR) - Jordan - 1min18s227 23º - Nicolas Kiesa (DIN) - Jordan - 1min19s484 24º - David Coulthard (GRB) - Red Bull - sem tempo