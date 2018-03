F-1: Wurz sai ileso de acidente O austríaco Alexander Wurz saiu ileso de um grave acidente, nesta sexta-feira, com sua McLaren num treino de preparação da Fórmula 1 no circuito francês de Le Castellet. A direção da escuderia inglesa informou que o piloto foi levado a um hospital da região, onde não foi constatada nenhum lesão. O acidente aconteceu no setor mais rápido do circuito, onde os carros podem alcançar até 270 quilômetros por hora. Após o susto com Wurz, as outras equipes utilizaram um traçado diferente no restante do treinamento.