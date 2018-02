F-2008 será evolução do carro da Ferrari, diz projetista

O projetista-chefe da Ferrari, Nicolas Tombazis, afirmou que o F-2008, carro da próxima temporada que a escuderia apresentará no dia 6 de janeiro, será uma "evolução natural" do F-2007, que neste ano levou Kimi Raikkonen ao título mundial de pilotos e também conquistou o Mundial de Construtores, depois da eliminação da McLaren por causa do escândalo de espionagem. "Muita coisa mudou, mas o carro será basicamente uma evolução do ano", afirmou o grego, que admitiu as desvantagens da equipe em relação à McLaren nas pistas com traçados mais seletivos e cheios de curvas. "Trabalhamos duro para resolver essa fraqueza", completou, em entrevista publicada neste sábado pelo jornal espanhol As. O carro irá à pista pela primeira vez no dia 7, sob os cuidados de Raikkonen, que ganhou elogios do projetista por seu trabalho dentro da equipe. "Ele precisou de um pouco de tempo para se adaptar, mas foi muito bem e, apesar de falar pouco, sempre diz coisas importantes", concluiu Tombazis.