F-3: amanhã, a 1ª largada em Snetterton As três corridas, correspondentes à quinta, sexta e sétima etapas do campeonato da F-3, serão realizadas no circuito de Snetterton, Inglaterra, pista oficial de testes da categoria. Amanhã, às 14h03, ocorre a primeira largada. As outras duas serão domingo. O líder da maior escola de pilotos para a Fórmula 1 é o inglês James Rossiter, da Fortec, com 83 pontos, seguido por Nelsinho Piquet, da Piquet Sports, com 66, e Danilo Dirani, da Carlin, 58. Lucas de Grassi, da Hitech, está em nono, com 31. Já a Fórmula 3 japonesa faz amanhã e domingo a quarta rodada dupla do campeonato, no circuito de Motegi. O paulista João Paulo de Oliveira, da Dome-Honda, vice-líder, foi o mais veloz, hoje, no treino livre. O primeiro na classificação é o norte-americano Richard Antinucci.