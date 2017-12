F-3: Brasil volta a vencer em Macau Se seus dotes de velocidade, constância e conhecimento técnico ficaram já evidentes nos campeonatos britânico e europeu de Fórmula 3, a ponto de a Renault o contratar para seu programa de preparação de jovens de talento, depois da espetacular vitória deste domingo na mais importante prova de Fórmula 3, o GP de Macau, na China, o paulista Lucas di Grassi, de 21 anos, pode mesmo sonhar alto com seu futuro. Alguns protagonistas da corrida, como Ayrton Senna, em 1983, Michael Schumacher e Mika Hakkinen, em 1990, David Coulthard, em 1991, e Ralf Schumacher, em 1995, fizeram ou ainda mantêm carreira de sucesso na Fórmula 1. A última vez que um piloto brasileiro venceu a mais prestigiosa competição da Fórmula 3 foi há 25 anos. Em 1985, Mauricio Gugelmin terminou a prova em primeiro, assim como, em 1982, Roberto Pupo Moreno, quando se corria ainda, em Macau, de Fórmula 2. Neste domingo, foi a vez de outro representante do País ganhar, pela equipe Manor Motorsport. ?Minha meta é disputar a GP2 em 2006?, disse Di Grassi, logo depois de terminar em terceiro o Campeonato Europeu de Fórmula 3, este ano. Mas como até já fez testes para a equipe Renault de Fórmula 1 e os seus dois pilotos de testes, Franck Montagny e Heikki Kovalainen, estão de saída, Di Grassi tem chances de também substituí-los na escuderia campeã do mundo este ano. A vitória deste domingo foi em grande estilo. O francês Loïc Duval, o pole position, de Dallara-Mercedes, queimou a largada e na sexta volta recebeu ordem para cumprir a punição de drive through (passar por dentro da área de box). Mas já na segunda volta, Di Grassi, Dallara-Mercedes, que havia largado em terceiro, ultrapassou o conceituado polonês Robert Kubica, Dallara-Honda, atual campeão da World Series, por fora, na curva Lisboa. Com o drive through de Duval, Di Grassi passou para a ponta. Na nona volta, Kubica deu o troco, na mesma curva Lisboa, ao pegar o vácuo na reta e ultrapassá-lo por dentro. Três pilotos ingleses envolveram-se num acidente e o safety car entrou na pista. Era a 14ª volta, a uma da bandeirada no circuito de 6,2 quilômetros, quando Di Grassi realizou a manobra que lhe deu a vitória. ?Era tudo ou nada?, comentou. Sua oportunidade seria na relargada. ?Privilegiei um acerto que favorecesse mais a retomada de velocidade, enquanto o Kubica tinha maior velocidade na reta?, explicou. ?Minha estratégia deu certo?. Na entrada da curva Mandarin, ultrapassou de novo Kubica e venceu o GP de Macau, com o polonês 659 milésimos atrás. O Brasil obteve, ainda, um bom quarto lugar com o veloz João Paulo de Oliveira, campeão da Fórmula 3 japonesa este ano, 7 segundos atrás do vencedor, Fábio Carbone, em 12.º, e Bruno Senna, que abandonou na segunda volta.