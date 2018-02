F-3: brasileiros vão mal em Bahrein Com a quinta colocação, o paulista Fabio Carbone, Dallara-Nissan, foi o piloto brasileiro que obteve melhor resultado no GP Bahrein de Fórmula 3, disputado nesta sexta-feira no autódromo de Sakhir. A prestigiosa corrida internacional de Fórmula 3 foi vencida pelo inglês Lewis Hamilton, Dallara-Mercedes, seguido por Nico Rosberg, filho do ex-campeão do mundo, Keke Rosberg, Dallara-Opel, e de outro inglês, Jamie Green, Dallara-Mercedes. Lucas de Grassi, Dallara-Sodemo, terceiro colocado no GP de Macau, na sua temporada de estréia, terminou em 19º depois de ser penalizado por ter ultrapassado sob bandeira amarela, em razão de uma indecisão do piloto do safety car. Ele lutava com Jamie Green pelo terceiro lugar. Os outros dois brasileiros não concluíram a prova. Nelsinho Piquet, Dallara-Mugen, campeão inglês, envolveu-se num acidente com Lucas de Grassi e teve de abandonar. Danilo Dirani, Dallara-Mugen, também bateu. Nelsinho considerou muito boa a experiência. "O circuito está no calendário da GP2 em 2005 e eu agora já o conheço", disse. F-RENAULT - André Souza larga neste sábado, às 14h10, na pole position da 13ª etapa do Campeonato Brasileiro, em Interlagos, com a marca de 1min41s567. Alan Hellmeister, que ainda tem chances de ser campeão (terceiro, com 184 pontos), conseguiu o segundo tempo, 1min41s735. O líder na classificação, Daniel Serra (214), sai em terceiro, 1min42s233, e o vice-líder, Alexandre Foiser (207), em quarto, 1min42s367. Domingo, também em Interlagos, será disputada a 14ª e última etapa da F-Renault, com largada às 13h30.