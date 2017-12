F-3: Bruno Senna vai largar na pole na Irlanda Buscando retomar a liderança da Fórmula 3 Inglesa, Bruno Senna larga neste domingo na pole da primeira prova do dia, no circuito de Mondello Park, na Irlanda, seguido dos ingleses Stephen Jelley e Mike Conway. Na segunda prova do dia, Bruno largará em sexto - o pole será o inglês Oliver Jarvis. Na primeira sessão classificatória, realizada ontem com pista molhada, Bruno liderou o trio da equipe Raikkonen Robertson Racing, que ocupará as três primeiras posições do grid. ?Não consegui dar duas voltas limpas. Dava tranqüilamente para garantir ao menos o terceiro lugar. Mas, de qualquer forma, minhas chances continuam sendo bastante boas?, analisou o brasileiro. Na classificação geral Bruno está em segundo, com 79 pontos - sete a menos que Conway. A sétima e oitava etapas terão duração máxima de 30 minutos.