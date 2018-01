F-3: Danilo Dirani é campeão sul-americano O piloto Danilo Dirani confirmou o título de campeão sul-americano de Fórmula 3 com vitória, neste sábado, no Autódromo Internacional de Cascavel, Paraná. Largou na pole na primeira corrida da oitava rodada dupla, e liderou as 33 voltas da prova para vencer em 34min57s34. O paulista da equipe Cesário F3 foi o terceiro piloto na história da categoria a ser campeão em Cascavel - Vitor Meira venceu, em 2000, e Juliano Moro, em 2001. A segunda prova da rodada dupla será neste domingo, às 12 horas (com Bandsports). A temporada de F-3 termina dias 22 e 23 de novembro, no Autódromo de Brasília. "Quando eu era garoto e via o Hoover Orsi (piloto que pode disputar a Cart em 2004) correndo, não achava que um dia chegaria à F-3. Agora sou campeão. É difícil acreditar, vai demorar um pouco para eu acordar desse sonho", disse Dirani, após sua 12ª vitória na temporada, em 15 corridas. Xandinho Negrão (Piquet Sports) foi o segundo, em disputa com Daniel Landi (Avallone Motorsports), em terceiro. Com o resultado, Xandinho passa a ser o terceiro colocado na classificação do torneio e ultrapassa Alan Hellmeister na luta pelo título de vice-campeão com Lucas di Grassi, que vai correr na Europa. Na F-3 Alemã, o brasileiro João Paulo de Oliveira, campeão antecipado, obteve neste sábado a 12ª vitória na temporada, na 15ª e penúltima etapa, no Circuito de Oschersleben.