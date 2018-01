F-3: Dirani corre pelo título antecipado O paulista Danilo Dirani corre neste sábado por um segundo lugar na 13ª etapa do Sul-Americano de Fórmula 3 para conquistar o título da temporada com cinco corridas de antecipação. E as perspectivas são boas. Dirani, da equipe Cesário F3, larga na pole, sua nona este ano. Nesta sexta-feira, fez o tempo de 1min10s998 (média de 159,980 km/h) e superou por 0s302 o também paulista Alan Hellmeister, da Amir Nasr, com quem vai dividir a primeira fila. A corrida começa às 12 horas e a Bandsports anuncia transmissão. "Meu objetivo é ir para a pista e ser campeão. Amanhã (sábado), tenho de fazer como fiz até agora: guiar rápido e ser consistente??, disse Dirani, de 20 anos, que ganhou nove das 12 corridas já disputadas. Ele lidera a classificação com 202 pontos, contra 164 de Lucas Di Grassi, que abandonou o campeonato para se concentrar na busca de um lugar na F-3 inglesa para 2004. Hellmeister e Fernando Rees (outro que também não compete mais) têm 96 cada. Assim, Hellmeister é o único que ainda tem chances matemáticas de tirar o título de Dirani. A segunda fila será formada por dois estreantes: Marcelo Thomaz, da Cesário F-3 (1min11s463) e Paulo Salustiano, da Avallone Motorsports (1min11s561). Neste sábado, às 9 horas, será definido o grid para a etapa de domingo da competição.