F-3: Grassi larga na 1ª fila amanhã O brasileiro Lucas Di Grassi larga na primeira fila amanhã, na 13.ª do Inglês de Fórmula 3, em Donington Park. No entanto, não está totalmente satisfeito. É que ele dominou praticamente todo o treino oficial de hoje, mas perdeu a pole position para Adam Carroll na última volta. O irlandês, que corre com um Dallara/Mugen-Honda, cravou 1min26s182 (média de 168,04 km/h) e deixou o brasileiro (1min26s356) para trás com seu Dallara/Renault. "Essa passou raspando?, lamentou Di Grassi. Danilo Dirani sai em quarto e Nelsinho Piquet, em nono. Nelsinho compete com um Dallara/Mugen-Honda e lidera o campeonato com 123 pontos, 5 à frente de Carroll. Dirani vem em quinto na classificação (78) e Di Grassi, em nono (52). A corrida de amanhã começa às 15 horas (de Brasília) e antes, às 10h35, será realizada a tomada de tempos para a 14.ª etapa, marcada para domingo. Di Grassi confia em garantir o primeiro lugar desta vez. "Acho que posso repetir a performance e brigar pela pole novamente.? Na F-3 Sul-Americana, que terá a terceira rodada dupla neste fim de semana em Córdoba, Argentina, Alexandre Foizer sai na pole. Zeca Cardoso é o segundo no grid. Xandynho Negrão, líder do campeonato com 30 pontos, larga em quinto.