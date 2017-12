F-3 Inglesa tem treino de classificação Amanhã serão realizadas dois treinos livres e a sessão de classificação para a 19.ª etapa da Fórmula 3 Inglesa, a ser disputada sábado. A rodada dupla deste fim de semana (a 20.ª etapa ocorre no domingo) acontece no circuito belga de Spa-Francorchamps. São as duas únicas corridas da temporadas realizadas fora da Inglaterra. O brasileiro Nelsinho Piquet, terceiro colocado na classificação com 151 pontos - o sul-africano Alan van der Merwe tem 253 e o inglês Jamie Green soma 189 -, jamais correu em Spa, mas se diz otimista, pois a pista é de alta velocidade.