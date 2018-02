F-3 Light: Meyer conquista título antecipado O paulista Paulo Meyer Ferreira conquistou neste domingo, em Tarumã, a sua quinta vitória na temporada 2005 da Fórmula 3 Sul-Americana. A vitória significou ao piloto, de 35 anos, da equipe Casagrande Racing a conquista antecipada do título da Fórmula 3 Light, já que agora abriu 38 pontos de vantagem sobre o argentino Gabriel Cantonatti. Meyer venceu na classe Light após o grande susto que deu na sua equipe, que também ficou com o título dos Construtores, ao bater forte no warm-up.