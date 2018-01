F-3: Nelsinho Piquet vence mais uma Finalmente aconteceu: na pista onde faz a maior parte dos seus treinamentos, Brasília, o talentoso Nelsinho Piquet, da equipe montada pelo pai, Nelson Piquet, ganhou neste sábado a 17ª etapa do Campeonato Sul-americano de Fórmula 3. Ele é o campeão da temporada desde a corrida de Jacarepaguá, a 14ª do ano. Em segundo ficou Thiago Medeiros, da Amir Nasr, e em terceiro Zeca Cardoso, seu companheiro de equipe. "Estou muito feliz por ter vencido a primeira em casa. Nas outras duas vezes que corri aqui terminei em segundo", disse Nelsinho, que acrescentou: "Não posso esconder que estou um pouco triste por esta ser a minha penúltima prova na categoria." A exemplo do que fez o pai, em 1977, Nelsinho correrá em 2003 na Europa, na Fórmula 3 inglesa. Neste domingo ele disputa no autódromo de Brasília a 18º e última etapa da Fórmula 3 Sul-americana, bem como sua última no Brasil. A TV Globo transmite a corrida a partir das 11 horas. Nelson Piquet confirmou neste sábado que a tendência é de Nelsinho correr com time próprio na Europa, exatamente como ele fez nas temporadas de 1977 e 1978. Nelsinho revelou que já está testando em Brasília um modelo desenvolvido pela Ralt, marca do chassi usado pelo pai para ser campeão inglês de Fórmula 3 em 1978. A Ralf está fora da competição praticamente desde 1992 e agora produziu um carro novo. "Ele é muito diferente do Dallara que usamos, mas parece ter bom potencial", comentou Nelsinho, que disse ainda estar se adaptando aos pneus Avon, adotados na Inglaterra. Aqui se corre com Pirelli. "Nós não tempos compromisso, vamos testar o Ralt e depois tomar uma decisão sobre qual marca usar na Inglaterra", explicou Felipe Vargas, engenheiro de Nelsinho. Fórmula 3 Light - Daniel Bari, da Dragão, venceu a prova deste sábado, mas mesmo assim não poderá entrar na luta pelo título, neste domingo, restrita a Duda Azevedo e Daniel Landi, ambos da Cesário F3.