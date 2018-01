F-3 Sul-Americana começa em MS A temporada da F-3 Sul-Americana terá início neste fim de semana com rodada dupla, neste sábado e domingo, em Campo Grande (MS). Entre os novatos da categoria estão Xandynho Negrão, filho do ex-piloto da Stock Car Xandy Negrão, e Lucas di Grassi, vice-campeão da F-Renault brasileira em 2002. Nesta sexta-feira ocorrem os primeiros treinos e a sessão que define o grid para a primeira etapa. A Stock Car vai correr junto com a F-3 em Campo Grande. Será a segunda etapa do campeonato. Nesta sexta, acontecem treinos livres.