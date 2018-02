F-3 Sul-Americana: decisão domingo Depois de ser adiado das 11h40 para as 18 horas a pedido das equipes, que queriam mais tempo para conhecer melhor os novos motores da categoria, o penúltimo dia da F-3 Sul-Americana, em Interlagos, terminou com a vitória de Gustavo Foizer. A decisão do título será neste domingo. A primeira prova terá largada às 10h30 e a segunda, às 13h35. Não deu para Xandinho Negrão. Nesta prova, ele só precisa de 1 ponto para levar o título, chegando entre os 8 primeiros em uma das provas.