F-3 Sul-Americana já tem um favorito A F-3 Sul-Americana está apenas no começo. Mas, as duas primeiras corridas já apontam um favorito ao título. É João Barion Neto, vencedor das duas etapas, a segunda neste domingo, no Autódromo Internacional de Curitiba. Além de se mostrar um piloto veloz e aguerrido, ele conta com uma vantagem: compete pela estruturada Piquet Sports, equipe criada há quatro anos para que Nelsinho Piquet disputasse a categoria e que este ano busca seu terceiro título. Se no sábado Barion largou na pole e dominou as 27 voltas, neste domingo teve mais trabalho. Quinto no grid, ganhou duas posições na largada, completou a primeira volta já em segundo lugar e, depois, aproveitou uma relargada após entrada do safety car para ultrapassar o então líder Alberto Valério e assumir a ponta. A partir daí, não deu mais chance ao adversário. "Comecei muito bem o campeonato, com duas vitórias e a liderança isolada. Isso é excelente, tanto para mim como para a equipe, já que é uma motivação e tanto. Estamos muito satisfeitos e confiantes para as próximas rodadas da competição", afirma Barion, que completou as 23 voltas deste domingo em 32min49s538, média de 155,71 km/h. Valério, da Cesário Fórmula chegou 5s823 e Gustavo Foizer, da Casagrande Racing, foi terceiro, a 7s153. Barion lidera o campeonato, com 20 pontos. Valério tem 16 e André Nicastro, da Prop Car, quarto neste domingo, soma 10. F-Renault - A temporada teve início neste domingo, também em Curitiba, com vitória de Felipe Lapenna, da Full Time, numa corrida que teve três líderes. O primeiro foi Paulo Salustiano, da M4T, que ganhou a posição do pole Nelson Merlo (Bassani) após um toque entre ambos na largada. Depois, foi a vez de Marcos Gomes (Piquet Sports) ficar na ponta, da terceira até a penúltima das 26 voltas, quando teve de abandonar. Então, Lapenna assumiu a ponta para vencer em 34min49s390, média de 165,931 km/h. André Sousa, seu companheiro de equipe, ficou em segundo, com 3s814. Saulistano completou em terceiro, 10s777. Lapenna lidera o campeonato com 30 pontos. Sousa tem 24 e Salustiano, 20. Copa Clio - A Copa Clio também correu neste domingo no autódromo paranaense. Cláudio Gontijo venceu (26 pontos), com Kreis Jr. (19) em segundo e Wagner Cardoso (16) em terceiro. A próxima etapa do Speed Show (correm F-3 Sul-Americana, F-Renault e Copa Clio) será nos dias 9 e 10 de abril, em Campo Grande.