F-3 terá disputa sul-americana As disputas brasileiras voltarão à F-3 inglesa, a mais tradicional categoria de acesso do automobilismo internacional, em 2004. Nelson Angelo Piquet confirmou que fará sua segunda temporada e Danilo Diraini, o campeão da F-3 sul-americana, fechou contrato com a poderosa Carlin Motorsport, que fez os dois primeiros lugares este ano. "É a melhor equipe para ter bons resultados em curto espaço de tempo", disse o paulista de 20 anos. Em 2002, na F-3 sul-americana, Nelsinho ganhou o título e Dirani foi o vice, com duas vitórias. Os dois são amigos e Piquet deu importantes orientações a Dirani para os testes na Inglaterra. Em 2003, Dirani foi um dos melhores pilotos. De 18 corridas sul-americanas, venceu 14 e fez a volta mais rápida em todas. Ganhou o Capacete de Ouro da revista Racing, na sua categoria. Dirani disse que optou pela F-3 inglesa pela fácilidade. "O carro eu já conheço. Tenho de me adaptar ao traçado das pistas e aos pneus, que são mais duros." As corridas da F-3 inglesa são mais curtas e quem larga na frente tem muito mais chances, já que as ultrapassagens não são fáceis. A F-3 inglesa começa em 4 de abril, em Donington Park. São 12 etapas, com duas corridas cada. Haverá uma em Spa-Francorchamps, na Bélgica, em 12 de setembro. Os melhores pilotos da F-3 de cada país também disputam o Marlboro Challenge, espécie de Mundial, no traçado holandês de Zandvoort. Este ano a Carlin foi campeã com Alan Van Der Merwe, sul-afrricano, e vice com Jamie Green, inglês, estreante. Nelsinho foi terceiro. "A equipe deu condições para que um estreante fosse vice", disse. O piloto espera correr contra Nelsinho "de igual para igual". Dirani correrá com o mesmo equipamento de Piquet: um Dallara F303 Mugen-Honda. E terá dois companheiros experientes: Clivio Piccione, de Mônaco, em sua terceira temporada, e o português Álvaro Parente, em seu quarto ano na F-3. Outros brasileiros ainda poderão correr a F-3 inglesa em 2004, como Allam Khodair, campeão da Fórmula Renault este ano, que aguarda decisão da Renault sobre ajuda de custo para correr na Europa. Lucas Di Grassi e Fernando Rees também devem correr de F-3 em 2004. Mas, além da F-3inglesa, há o campeonato europeu, a F-3 alemã e a F-3 espanhola como opções.