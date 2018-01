F-3000: Bourdais larga na pole O francês Sebastien Bourdais, da equipe SuperNova, conquistou neste sábado a pole position do GP de Mônaco de Fórmula 3000, com o tempo de 1min28s258. O brasileiro Rodrigo Sperafico, da Durango, larga ao seu lado, na primeira fila da quinta etapa do campeonato, com 1min28s534. Os líderes da temporada, o italiano Giorgio Pantano, da Coloni, e o tcheco Tomas Enge, da Arden, saem em 13.º, 1min29s195, e 7.º, 1min28s885, respectivamente. A corrida terá 45 voltas e a largada, neste sábado, será às 11 horas (horário de Brasília). A SporTV transmite o GP de Mônaco de Fórmula 3000 ao vivo. O piloto que até a Fórmula 1 começa a olhar com atenção, Bourdais, tem grande chance de aproximar-se bastante dos primeiros três colocados na classificação: Pantano e Enge, com 17 pontos, e Rodrigo Sperafico, 16. Ele somou em quatro corridas 14 pontos e ocupa o quarto lugar. Se na Fórmula 3000 as ultrapassagens são muito difíceis, pela equivalência de velocidade dos carros, todos iguais, na pista do principado elas se tornam quase impossíveis. Largar na pole é uma grande vantagem. Quem pode reassumir a liderança da competição, se contornar a primeira curva, a Saint Devote, na frente, é Rodrigo Sperafico, vencedor da etapa de abertura do competição, em Interlagos, e segundo colocado em Ímola. Os outros cinco brasileiros que disputam a Fórmula 3000 largam mais para atrás no grid. Ricardo Sperafico, da Petrobras Júnior, fez o 8º tempo, 1min28s959, Mario Haberfeld, Astromega, o 9.º, com 1min28s959, Antonio Pizzonia, Petrobras Júnior, o 10.º, com 1min29s095, Ricardo Maurício, Red Bull Júnior, o 12.º, com 1min29s120, Alexandre Sperafico, Minardi Júnior, o 19.º, 1min31s875. A etapa seguinte do campeonato será o GP da Europa, dia 22 de junho, no circuito de Nurburgring, um dias antes da corrida de Fórmula 1.