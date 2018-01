F-3000: Bourdais vence em Mônaco O francês Sebastien Bourdais, da equipe SuperNova, comemorou a vitória no GP de Mônaco de Fórmula 3000, neste sábado, como se tivesse conquistado o título da competição. Afinal, além de completar as 45 voltas da corrida sempre em primeiro, depois de largar na pole position, ele assumiu a liderança do campeonato. E tudo isso diante de sua torcida. O austríaco Patrick Freisacher, da Red Bull Júnior, terminou em segundo e o tcheco Tomas Enge, da Arden, em terceiro. Antonio Pizzonia, da Petrobras Júnior, foi o melhor brasileiro, com o quarto lugar. A vitória na quinta etapa da temporada, neste sábado, deixou Bourdais na posição que quase todos esperavam dele desde o início do ano e por uma combinação de razões, como erros próprios e da equipe, não vinha acontecendo. Ele é jovem talentoso, com 21 anos, faz seu segundo campeonato na Fórmula 3000 e corre pela melhor equipe. Bourdais soma agora 24 pontos diante de 21 de Enge, 17 de Giorgio Pantano, da Coloni, que neste sábado bateu, e 16 de Rodrigo Sperafico, brasileiro da Durango, que rodou na entrada da piscina quando estava em segundo. Pizzonia ocupa o sexto lugar, com 9 pontos, seguido por Mario Haberfeld, da Astromega, com 8, sétimo colocado ontem. Ricardo Sperafico, da Petrobras Júnior, ficou em quinto no GP de Mônaco e Ricardo Maurício, depois de uma luta espetacular com o alemão Alex Müller, da Durango, cruzou a linha de chegada em oitavo. Alexandre Sperafico, da Minardi Júnior, não concluiu a corrida. A próxima etapa do campeonato, programado para ter 12, será dia 22 de junho, o GP da Europa, em Nurburgring, no mesmo fim de semana da prova de Fórmula 1.