F-3000: Brasil em 4º e 6º na Espanha Mario Haberfeld, da equipe SuperNova, em quarto, e Antônio Pizzonia, Petrobras Junior, em sexto, foram os brasileiros mais bem colocados na terceira etapa da Fórmula 3000, neste sábado, em Barcelona. O vencedor da prova foi o tcheco Tomas Enge, da Nordic, que se aproximou bastante na classificação do campeonato do companheiro de escuderia, o inglês Justin Wilson, terceiro hoje. Enge tem agora 14 pontos diante de 15 do líder, Wilson. Em segundo chegou o belga Bas Leinders, da KTR. Jaime Mello, da Durango, foi o 21º, e está em quarto na tabela de pontos, com 6. Pizzonia com o sexto lugar de hoje soma 4 pontos e está em nono, uma colocação à frente de Haberfeld, com 3 pontos. Ricardo Sperafico, parceiro de Pizzonia, obteve a 19ª posição na corrida e seu irmão gêmeo, Rodrigo, da Coloni, terminou em 22º. A próxima etapa do campeonato será dia 12 de maio, no circuito A1-Ring, na Áustria.