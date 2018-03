F-3000: brasileiro é 3º na França O piloto brasileiro Ricardo Sperafico, da equipe Coloni, chegou em terceiro lugar no Grande Prêmio da França da Fórmula 3.000, realizado neste sábado no circuito de Magny-Cours. Com o resultado, Sperafico ocupa a quinta colocação no Mundial, com 22 pontos. A prova deste sábado foi vencida pelo italiano italiano Giorgio Pantano, que está em segundo na classificação geral, com 26 pontos. Em segundo lugar chegou o sueco Bjorn Wirdheim (Arden) que, com o resultado de hoje, ampliou ainda mais a liderança, agora com 42 pontos. Veja a classificação da prova e do Mundial 1. Giorgio Pantano (ITA) - Durango 2. Bjorn Wirdheim (SUE) - Arden International 3. Ricardo Sperafico (BRA) - Coloni 4. Vitantonio Liuzzi (ITA) - Red Bull Junior 5. Tony Schmidt (ALE) Astromega 6. Jeff Van Hooydonk (BEL) Astromega 7. Yannick Schroeder (FRA) Superfund-ISR-Charouz 8. Rafaele Gianmaria (ITA) Durango 9. Zsolt Baumgartner (HUN) Coloni 10. Derek Hill (EUA) Super Nova 11. Patrick Friesacher (AUT) Red Bull Junior 12. Townsend Bell (EUA) Arden International 13. Enrico Toccacelo (ITA) Super Nova 14. William Langhjorne (EUA) BCN 15. Valerio Scassellati (ITA) BCN OBS: Os demais não se classificaram. Veja classificação do Mundial 1. B. Wirdheim (SUE) 42 pontos 2. G. Pantano (ITA) 26 pts 3. E. Toccacelo (ITA) 24 pts 4. V. Liuzzi (ITA) 23 pts 5. R. Sperafico (BRA) 22 pts 6. N. Kiesa (DIN) 19 pts 7. J. Janis (RCH) 13 pts 8. Y. Schroeder (FRA) 13 pts 9. R. Gianmaria (ITA) 9 pts 10. P. Friesacher (AUT) 8 pts 11. T. Schmidt (ALE) 7 pts 12. Z. Baumgartner (HUN) 6 pts . J. Van Hooydonk (BEL) 6 pts 14. R. Nguyen (AUS) 5 pts . T. Bell (EUA) 5 pts 16. D. Hill (EUA) 4 pts 17. P. Giebler (ITA) 2 pts