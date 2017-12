F-3000 confirma título a Bourdais O piloto francês Sébastien Bourdais, da equipe Super Nova, foi declarado oficialmente, nesta sexta-feira, o novo campeão da F-3000, segundo anúncio feito pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Bourdais foi beneficiado pela punição aplicada contra o checo Tomas Enge, que, no dia 1º de outubro, teve o título cassado por uso de doping. A decisão de entregar o título a Bourdais só foi tomada hoje, no entanto, depois que a FIA analisou a apelação apresentada pela Coloni, que reinvidicava os pontos do GP da Hungria - vencido por Enge - para o seu piloto, o italiano Giorgio Pantano. A Classificação final da F-3000 na temporada 2002 ficou assim: 1. Sébastien Bourdais (FRA) Super Nova 56 pontos 2. Giorgio Pantano (ITA) Coloni 54 3. Tomas Enge (Rep. Ch) Arden International 50 4. Bjorn Wirdheim (SUE) Arden International 29 5. Ricardo Sperafico (BRA) Petrobras Junior 22 6. Rodrigo Sperafico (BRA) Durango Formula 20 7. Mario Haberfeld (BRA) Astromega 18 8. Antonio Pizzonia (BRA) Petrobras Junior 18 9. Enrico Toccacelo (ITA) Coloni 14 10. Patrick Friesacher (AUT) Red Bull Junior 14 11. Ricardo Mauricio (BRA) Red Bull Junior 9 12. Nicolas Kiesa (DIN) PSM Racing 3 13. Tiago Monteiro (POR) Super Nova 2 14. Rob Nguyen (AUS) Astromega 2 15. Zsolt Baumgartner (HUN) Nordic Racing 1