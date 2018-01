F-3000: Enge vai largar na pole O piloto Tomas Enge, da República Checa, vai largar na pole-position do GP da Áustria de F-3000, marcado para este sábado no circuito A1 Ring, em Spielberg. Nos treinos classificatórios realizados nesta sexta-feira, Enge marcou o tempo de 1:22.190 e ficou com a primeira posição. Logo atrás, vai largar o italiano Giogio Pantano, que marcou 1:22.222. Mario Haberfeld é o brasileiro melhor colocado e será o quarto no grid. Veja o grid de largada do GP da Áustria de F-3000: 1 - Tomas Enge (Rep. Ch) Arden International 1:22.190 2 - Giogio Pantano (ITA) Coloni 1:22.222 3 - Enrico Toccacelo (ITA) Coloni 1:22.327 4 - Mario Haberfeld (BRA) Astromega 1:22.425 5 - Antonio Pizzonia (BRA) Petrobras Junior 1:22.434 6 - Bjorn Wirdheim (SUE) Arden International 1:22.447 7 - David Saelens (BEL) European Minardi 1:22.465 8 - Patrick Friesacher (AUT) Red Bull Junior 1:22.501 9 - Sébastien Bourdais (FRA) Super Nova 1:22.509 10 - Ricardo Sperafico (BRA) Petrobras Junior 1:22.544 11 - Ricardo Mauricio (BRA) Red Bull Junior 1:22.550 12 - Rob Nguyen (AUS) Astromega 1:22.836 13 - Rodrigo Sperafico (BRA) Durango Formula 1:22.895 14 - Zsolt Baumgartner (HUN) Nordic Racing 1:23.160 15 - Tiago Monteiro (POR) Super Nova 1:23.335 16 - Ryan Briscoe (AUS) Nordic Racing 1:23.474 17 - Alex Muller (ALE) Durango Formula 1:23.679 18 - Tony Schmidt (ALE) PSM Racing 1:23.952 19 - Alexandro Sperafico (BRA) European Minardi 1:24.080 20 - Nicolas Keisa (DIN) PSM Racing 1:24.279