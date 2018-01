F-3000: Haberfeld larga em quarto Mario Haberfeld, da equipe SuperNova, disputou boa classificação hoje, em Barcelona, e larga amanhã na quarta posição do grid do GP da Espanha de Fórmula 3000, terceira etapa do campeonato, com a marca de 1min34s263. Justin Wilson, da Nordic, líder na classificação, é o pole position, com 1min33s931. Antônio Pizzonia, da Petrobras Junior, é o oitavo, Ricardo Sperafico, seu companheiro, o nono, Jaime Melo, da Durango, o 15.º, e Rodrigo Sperafico, Coloni, o 20.º. A SportTV transmite a corrida, ao vivo, amanhã, a partir das 10 horas.