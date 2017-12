F-3000: Massa faz o melhor tempo O piloto paulista Felipe Massa (Draco Racing) fez o melhor tempo do dia nos treinos livres que abriram a quarta etapa do Campeonato Europeu de F-3000, em Donington Park, na Inglaterra. Massa cravou o tempo de 1min25s34 e ficou quase dois décimos à frente do segundo colocado, o brasiliense Vítor Meira (ADM Motorsport), o atual campeão sul-americano da F-3. O italiano Alessandro Piccolo (Sighinolfi Racing) foi o terceiro, com o tempo de 1min25s63 e o alemão Alex Muller (Team Ghinzani) foi o quarto: 1min25s69. O grid para a prova será definido depois da sessão classificatória da tarde do sábado. Massa tem grandes possibilidades de conquistar a terceira pole da temporada. Até agora, ele só não saiu em primeiro em Monza, onde classificou-se em segundo.