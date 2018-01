F-3000: Massa vence na Espanha Campeão por antecipação, o piloto brasileiro Felipe Massa venceu a 8ª e última etapa do Campeonato Europeu de Fórmula 3000, neste domingo em Valência, na Espanha. O paulista, já confirmado para estrear na Fórmula 1 pela Sauber em 2002, ganhou a prova depois de largar na pole e registrar a melhor volta. Foi a sexta vitória na categoria do piloto de 20 anos e a 18ª em 32 corridas de sua carreira. O brasiliense Vítor Meira (Drugovich) foi o 3º e o catarinense Leonardo Nienkötter (Vipal/Banco Cidade) chegou em 9º. Veja o resultado da prova: 1 ? Felipe Massa (BRA) Draco Junior Team 2 ? Romain Dumas (FRA) B&C Competition 3 ? Vítor Meira (BRA) ADM Motorsport 4 ? Thomas Biagi (ITA) GP Racing 5 ? Gabriele Gardel (SUI) GP Racing 6 ? Marco Cioci (ITA) Durango 9 ? Leonardo Nienkötter (BRA) Uboldi Corse Classificação final do campeonato 1) - Felipe Massa - 60 pontos (Campeão) 2) - Thomas Biagi - 32 3) - Alexander Muller - 26 4) - Salvatore Tavano - 20 5 ) - Vítor Meira - 16 6) - Romain Dumas - 13