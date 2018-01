F-3000: Sperafico é vice-campeão O paranaense Ricardo Sperafico, da equipe Coloni, é o vice-campeão da Fórmula 3000. Neste sábado, na décima e última etapa do campeonato, disputada no circuito de Monza, ele obteve a terceira colocação e, com isso, ficou à frente do italiano Giorgio Pantano, da Durango, que não concluiu a prova, com quem disputava o título de vice. O vencedor da corrida foi o sueco Bjorn Wirdheim, da Arden, seguido pelo austríaco Patrick Friesacher, da Red Bull. Wirheim concluiu a temporada brilhantemente, conquistando, 78 pontos, enquanto Sperafico fez 43 e Pantano 41. "Para quem enfrentou os problemas que tive no começo do ano, esse segundo lugar é um grande resultado", disse Sperafico. Havia até mesmo dúvidas da sua participação no campeonato. Aos 24 anos, ele tenta uma vaga de piloto de testes em alguma equipe de Fórmula 1.