F-3.000 virou a ?F-Sperafico? Ricardo, Rodrigo, Alexandre. Os dois primeiros são irmãos. Gêmeos. O terceiro, primo da dupla. Em comum, têm a paixão pelo automobilismo. Paixão que vem do berço e que este ano os levou ao mesmo lugar. Eles participarão do Campeonato Internacional de F-3000, uma das portas de entrada para a Fórmula 1. Além de parentes, são amigos fora das pistas e prometem se ajudar nas dez etapas da temporada, a primeira sábado, em Interlagos. Quando for possível. Mas quando for o caso de "baterem rodas?? nenhum deles vai aliviar. Até porque lutam por um mesmo objetivo: chegar à F-1. Leia mais no Estadão