F-Cart e IRL fazem duelo nas tevês O primeiro confronto direto pela audiência do público norte-americano ? e também o brasileiro ? entre a nova Indy Racing League e a Cart se dará no próximo domingo, dia 23 de março. A corrida de Monterrey, México, válida pela segunda etapa do campeonato da Cart , começará às 16h30 (hora de Brasília), com transmissão da rede a cabo Speed Channel e Fox Sports (em espanhol), nos EUA e México, e Rede TV! no Brasil. Uma hora depois, às 17h30 (hora de Brasília), com transmissão pela poderosa rede ABC nos EUA e pelo SporTV no Brasil, a bandeira verde será acenada para os carros da IRL no oval curto de Phoenix, também na segunda etapa da temporada. Leia mais no Jornal da Tarde