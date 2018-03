F-Cart: torcida para não chover amanhã Com treinos extras para os novatos da categoria, sessão livre de 2h15 e a definição do grid provisório, começa neste sábado a quinta etapa da temporada da F-Cart, o GP da Alemanha, no circuito oval de Lausitzring. Se a chuva não atrapalhar. A meteorologia prevê possibilidade de fortes pancadas durante o dia e, como não há atividade em ovais com pista molhada, caso os treinos sejam comprometidos e não aconteça a tomada de tempos, o grid de largada para a corrida de domingo (chance de chuva de no máximo 8%) será formado com base na classificação do campeonato. A maioria dos pilotos torce para que a meteorologia continue equivocada como nos últimos dias ? prevê frio desde quarta-feira e tem feito calor. Até porque os treinos, amanhã, são mais importantes do que em outras ocasiões. Motivo: 9 dos 19 pilotos têm pouca ou nenhuma experiência em ovais (tanto que está marcado para eles um treino extra de 25 minutos, antes da sessão livre) e, se tiverem de correr domingo poucas horas depois do primeiro contato com a pista ? que nesse caso seria no warm up ?, será bem mais arriscado tanto para eles como para os outros pilotos. Os pilotos brasileiros encaram de maneira diferente este primeiro dia de atividades. Para Mário Haberfeld (Conquest), que participará do treino extra, ?25 minutos a mais fazem pouca diferença?. Roberto Moreno quer aproveitar o dia para acertar o carro, já que está trabalhando em Lausitzring com um novo engenheiro (Tom Brown), especialista em ovais. ?Eu tenho uma boa oportunidade de andar com o carro bem acertado aqui?, espera. Bruno Junqueira, da Newman-Haas, é o que, na teoria, mais ganharia com a possibilidade de chuva amanhã. É que, nesse caso, ele largaria na primeira fila domingo, pois é o segundo colocado no campeonato (o pole seria o canadense Paul Tracy, da Forsythe). ?Mas sem treino vai ser ruim, pois tem muita gente nova e fica perigoso. E também é uma boa oportunidade de acertar o carro.? Se a meteorologia falhar, os treinos amanhã pelo horário brasileiro, acontecem das 4h15 às 4h40 (rookies) e das 4h45 às 7 horas (sessão livre). A classificação, com um piloto por vez na pista, começa às 9 horas. Zanardi ? O italiano concedeu entrevista hoje e, claro, o assunto foi as 13 voltas que dará domingo no circuito de Lausitzring, para completar de forma simbólica sua participação no GP de 2001. ?Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não quero provar nada para ninguém. Quero apenas dar estas 13 voltas porque amo pilotar. Claro que o acidente mudou minha vida, mas não penso nisso. Agora, se alguém ligar a TV porque está com preguiça de ir ao supermercado comprar maçãs e ver um cara que perdeu as duas pernas correndo numa pista, talvez perceba que, na vida, jamais devemos nos acomodar.? Alessandro Zanardi disse que teve a idéia de voltar à pista alemã há um ano e meio, mas com o cancelamento da corrida de 2002 achou que não seria mais possível. ?Quem me conhece, porém, sabe que sou cabeça dura e não desisto fácil das coisas. O Chris Pook (presidente da Cart), me procurou recentemente e fizemos um plano maravilhoso para realizar isso agora.? A Cart, inclusive, vai doar uma quantia em dinheiro para a fundação dirigida pelo italiano, que assiste crianças carentes em vários países. Domingo, Zanardi espera andar perto do limite do carro. ?Só vou procurar ficar longe do pit lane.? Foi na saída do pit lane, após um splash and go, que ele perdeu o controle do carro em 2001 e acabou por sofrer o acidente. A entrevista também serviu para o italiano desmentir os boatos de que pensa em tornar-se dono de uma equipe. ?Não sei fazer isso. Se tiver de escolher entre um piloto talentoso e outro gente boa, ficarei com o gente boa. E isso não é muito produtivo. Depois, gosto mesmo é de dirigir e farei isso até os 85 anos, quando eu devo cansar.? Zanardi referia-se a dirigir carros de passeio, mas não será surpresa se, no futuro, participar de corridas com carros adaptados. Afinal, determinação não lhe falta.